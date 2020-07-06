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    • 06.07.2020 19:23
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    'cü yine haddini aştı! İsrail’in 'ne verdiği röportajda Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

    İsrail’in firari 'cü mensubu ile bir röportaj gerçekleştirdi. FETÖ’cü Kanter, tehdit edildiğini iddia ettiği röportajda ABD’deki FBI ajanlarıyla planlı ve sürekli olarak görüştüğünü itiraf etti. Kanter, Cumhurbaşkanı ’a hakaret içerikli sözler sarf etti. Kaçak Fethullahçı, “Erdoğan ile mücadelem yeni başlıyor” deme cüretinde bulundu. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...

    FETÖ'cü Enes Kanter yine haddini aştı!

    İsrail'in , NBA 'te oynamaya devam eden, Fetullahçı Terör Örgütü () mensubu firari ile bir röportaj gerçekleştirdi.

    FBI İTİRAFI
    FETÖ'cü Kanter, tehdit edildiğini iddia ettiği röportajda ABD'deki FBI ajanlarıyla planlı ve sürekli olarak görüştüğünü itiraf etti. Ayrıca FBI tarafından korunduğunu da söyledi.

    ÖZGÜRLÜK KISITLAMASIYMIŞ
    ABD dahil dünyanın çeşitli ülkelerinde sosyal medya düzenlemeleri yapılırken, Kanter Türkiye'deki sosyal medya düzenlemesini özgürlük kısıtlaması olarak sunmaya kalktı. Ayrıca Cumhurbaşkanı 'a hakaret içerikli sözlerinde direk Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı görüldü. FETÖ'cü Enes Kanter, "Erdoğan ile mücadelem yeni başlıyor" deme cüretini gösterdi.

    FETÖ'cü Kanter ayrıca terör örgütü PKK'ya desteğini sürdürerek PKK'ya yapılan operasyonları Kürtlere karşı yapılan saldırı gibi aktarmaya kalkıştı.

    SABAH / DAMLA KAYA

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