DR. MEHMET GÜLLÜOĞLU KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı.