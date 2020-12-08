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    SON DAKİKA: Başkanı Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine atandı

    Son dakika haberi: Başkanı , Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi. Güllüoğlu, Ağustos 2017'den bu yana AFAD Başkanı olarak görev yapıyordu.

    AFAD Başkanı o ülkeye büyükelçi olarak atandı

    Son dakika haberi: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi. Güllüoğlu, Ağustos 2017'den bu yana AFAD Başkanı olarak görev yapıyordu.

    DR. MEHMET GÜLLÜOĞLU KİMDİR?
    Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı.

    Dr. Güllüoğlu, Yeryüzü Doktorları Derneği'nde yöneticilik görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programı'na devam etmekte olan Dr. Mehmet Güllüoğlu, 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

    Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğu süre zarfında Türk Kızılayı bünyesinde kurulan Göç Hizmetleri Müdürlüğü'nün ve daha birçok projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.

    Dr. Mehmet Güllüoğlu halen 2017 yılının Ağustos ayında atandığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini sürdürmekteydi.

    Dr. Güllüoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını ifa etmektedir.
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