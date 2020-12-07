Son hazırlıkları tamamlanan ve Karadeniz'de sondaj yapmak için geri sayımın başladığı Kanuni Sondaj Gemisini, Filyos Limanında görüntüledi.

KULE DİKİLDİ

2012 yılında inşa edilerek, TPAO envanterine yılbaşında katılan üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 227 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde, sondaj gemisi 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip. Aynı zamanda 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.