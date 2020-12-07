ÇALIŞMA SAATLERİNİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİNE GÖRE DEĞİŞTİRMİŞLER

Öte yandan fuhuş çetesinin çalışma saatlerini de Koranavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarına uydurdukları ortaya çıktı. Daha önceden 2 ve 4 saatlik olarak müşterilere giden kadınların sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla tarifelerinin 21.00 ile 05.00 saatleri arasında değiştirildiği öğrenildi.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ 17 KADIN SINIRDIŞI EDİLECEK

Poliste işlemleri tamamlanan şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 16 şüpheli İnsan ticareti ve fuhuşa aracılık etmek suçlarından adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 17 kadın sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için İl göç idaresine teslim edildi. Fuhuş çetesinin müşterisi oldukları iddia edilen 9 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



