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    • Ekonomi
    • 06.12.2020 12:32
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    • 06.12.2020 12:32
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    : Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı

    Son dakika haberi... ve , Kanuni sondaj gemisinin 'deki sondaj çalışmaları için geri sayımın başladığını açıkladı.

    Bakan açıkladı! Geri sayım başladı

    ve , Kanuni sondaj gemisinin 'deki sondaj çalışmaları için geri sayımın başladığını açıkladı.



    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kanuni sondaj gemisinde devam eden çalışmaların görüntüsünü paylaştı. Bakan Dönmez, "Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti. Geri sayım başladı" ifadesini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Bakan Dönmez: Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı