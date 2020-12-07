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    • 07.12.2020 17:02
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    Son dakika: 'de terör örgütü / operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

    'de terör örgütü /'nın sözde kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca 5 zanlı hakkında " üzerinden terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yapıldı.

    AA
    PKK/KCK'ya ağır darbe! Yakalandılar

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen TJA'ya yönelik operasyon düzenledi.

    Operasyonda sözde kadın yapılanmasının düzenlediği toplantılara katıldıkları öne sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı.

    İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Ayrıca 5 zanlı hakkında " üzerinden terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yapıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Denizli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 19 şüpheli yakalandı