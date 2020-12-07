2 kent 2 tünel! Define avcıları suçüstü yakalandı

Alınan bilgiye göre 156 Jandarma İhbar Hattına Aksu Köyünde ikamet eden İ.Y isimli şahsın kendisine ait evde kaçak kazı yaptığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti. Olay yerinde İ.Y, H.Y, S.Y, K.Z, A.Y, A.K ve M.İ isimli şahısları suçüstü yakalayan Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede olay yerinde 12x4 metre uzunluğunda define aramak için tünel kazıldığını belirledi.

Şahısların kazıda kullanmak için yanlarında bulunan 1 adet 20 metre uzunluğunda halat, 1 adet 20 metre uzunluğunda seyyar elektrik kablosu ve çeşitli boy-ebatlarda 37 adet kazma, kürek, halat ve inşaat malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu.

BİR TÜNEL DE ESKİŞEHİR'DE

Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi Mandıra mevkiinde bulunan Hisarlık Örenliği ve Nekropolü olarak tescilli birinci derece arkeolojik sit alanı içinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Ekipler, şüpheli G.Ç., A.A., M.Ç., Ü.Ö., O.G., İ.S. suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerin sit alanı içinde 2 metre eninde ve 3 metre derinliğinde tünel şeklinde kazı yaptıkları tespit edildi. Kazı yapılan yerde 30 kilo potasyum nitrat gübre, ruhsatsız av tüfeği, el detektörü, kazma, kürek, levye ve murç gibi kazı işleminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılırken, ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de toplam 18 bin 900 TL idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen G.Ç., M.Ç., Ü.Ö., O.G., İ.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.