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    • 07.12.2020 17:09
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    Terör örgütü tarafından alıkonulan 4 bin kişinin akıbeti belirsiz

    Suriye'de yaklaşık 10 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle binlerce insandan haber alınamıyor. Suriye İnsan Hakları Ağı (), adını kullanan terör örgütü /'nın toplam 3398 kişiyi alıkoyduğunu açıkladı.

    AA
    YPG'nin kaçırdığı binlerce kişiden haber yok! İşte o sayı

    Başkanı Fadıl , AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün söz konusu keyfi alıkoyma ve hapsetme uygulamalarını herhangi bir suçlama olmaksızın yaptığını vurguladı.

    "ESED REJİMİNDEN FARKSIZ"
    Örgütün, tutukladığı kişileri nerede tuttuğunu açıklamadığının altını çizen Abdulgani, "Söz konusu uygulama SDG'nin genel tavrını yansıtıyor. Alıkonulan kişilerin neden alıkonulduğu belirtilmiyor. Yargı süreci ve açıklama sunulmuyor. Ailelerine bilgi verilmiyor. Bu durum Esed rejiminin uygulamalarından farksız" dedi.

    3398 KİŞİDEN HABER YOK
    , son olarak cuma günü Deyrizor kentinde yaşayan Süleyman Abd Hamud'u zorla alıkoymuştu. Cuma günü evine yapılan baskınla kaçırılan Hamud'un nereye götürüldüğü bilinmezken, ailesine herhangi bir bilgi verilmemişti.

    SNHR tarafından açıklanan rakamlara göre, / tarafından keyfi alıkonulan ve akıbeti bilinmeyen 3398 tutuklu bulunuyor.

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