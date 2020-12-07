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    • 07.12.2020 19:00
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    'ndan serbest bırakılan Rus gazetecilere ilişkin açıklama: Kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz

    'da üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken na alınarak adliyeye sevk edilen Rus muhabir ve kameraman ile bir uyruklu vatandaşı çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakıldı. , 'ya önemli bir hatırlatma yaptı.

    DHA

    İstanbul'da insansız hava aracı üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Rus muhabir ve kameraman ile bir Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakıldı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gazetecilerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır. Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz. Basın meşruhatlı vize ve geçici akreditasyon süreçleri hakkında bilgilere, İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir."

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    Haberler Güncel İletişim Başkanlığı'ndan serbest bırakılan Rus gazetecilere ilişkin açıklama: Kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz