



GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİYLE SAHADA

Bayraktar, Milli İHA serüveninin ilk ayağı olan AKINCI'nın dedesi olarak ifade ettiği Bayraktar Mini İHA'nın artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada olduğunu söyledi.

Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü

Şimdi yazsınlar kral geri döndü... 😉



Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada.



Efsane Geri Döndü! 😎#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🇹🇷 pic.twitter.com/WOse2nKkT1 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 7, 2020

Selçuk Bayraktar paylaşımda, "Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü. Şimdi yazsınlar kral geri döndü... Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada. Efsane Geri Döndü!" açıklamalarına yer verdi.