"HİÇ AMA HİÇBİRİNE CEVAP VEREMEZ"

Dedim ki hiç olmazsa soruları 10'a tamamlayayım. Son üç soru daha inan olsun daha onlarca soru sorarım. Ve hiç ama hiçbirine cevap veremez. Niye mi? Çapsızda onun için...