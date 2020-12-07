



"SÖYLENENLERİN 10'DA BİRİ DAHİ DOĞRUYSA..."

Şahin Mengü, "Söylenenlerin 10'da biri dahi doğruysa hiçbir şekilde bu insanları partide tutamazsınız. İhraç etmeniz lazım." dedi.

Soru: Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kolları tarafından tertip edilen 'Yaşamhak Projesi' tanıtım törenine katıldı. Taciz skandalları ile ilgili tek kelime etmedi. Bu durum için ne söylersiniz?

CHP eski Milletvekili Şahin Mengü, "Bu konuya değinmemişse çok yanlış yapmış Sayın Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu). Bu konuşmada Atatürk ismi ağıza dahi alınmamış, ne kendisi tarafından, ne de kadın kolları başkanı tarafından. En az bu taciz olaylarını dile getirmediği kadar vahim bir olay da ulu önder Atatürk'ün kadın hakları yönündeki ifadelerini dile getirmemiş olması. Kadınlara yapılan her türlü şiddetin karşısında durmak mecburiyetindeyiz. Ve ayrıca hepimizin her yerde telaffuz etmesi gerekiyor. Sayın Genel Başkan'ın bunu da dile getirmesi lazım. Türk kadını yerlerde sürünmeye layık değil omuzlarda taşınması lazım ulu önder Atatürk'ün lafıdır. Bunu hadi kadın kolları başkanı bilmeyebilir. Ama Atatürk'ün koltuğunda oturan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu bilmesi lazım." şeklinde konuştu.