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    • 05.12.2020 19:22
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    Son dakika: MSB duyurdu: 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    'ndan yapılan açıklamada 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 'lı terörisin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    AA
    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü!

    , 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.




    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 terörist öldürüldü