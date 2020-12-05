Krizlerin ve skandalların partisi CHP'de gün geçmiyor ki yeni bir skandal yaşanmasın. Partideki skandallara bugün bir yenisi daha eklendi.

KILIÇDAROĞLU, AYLİN NAZLIAKA'NIN DA HAZIR BULUNMASINI İSTEDİ

Bu sabah kadınlarla ilgili toplantı için kameraların karşısına çıkmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu, toplantıda CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da hazır bulunmasını istedi.