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    • 04.12.2020 09:00
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    'da facia ucuz atlatıldı! Freni boşalan dehşet saçtı

    'un Ümraniye ilçesinde sabah saatlerinde freni boşalan bir , yol kenarında bulunan dükkana girdi. Kaza sırasında iş yerine kimsenin olmaması faciayı önledi.

    Freni boşalan özel halk otobüsü dehşet saçtı

    Ümraniye'de freni boşalan iş yerine girdi. Kaza esnasında iş yerinde kimsenin olmayışı faciayı önledi. Olay Altınşehir Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde 07.00 sıralarında meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Emrah G. hakimiyetindeki 34 HY 095 plakalı özel halk otobüsü freni boşalarak iş yerine daldı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar, "Freni boşaldı, yolda ıslak olduğu için kayarak dükkana girdi" dedi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da facia ucuz atlatıldı! Freni boşalan özel halk otobüsü dehşet saçtı