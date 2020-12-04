Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Artık tek SMS'le alınıyor

Ankara, Kırıkkale, Yalova, İstanbul ve Samsun'da hayata geçirilen uygulama sayesinde, karantinada olması gereken kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak, hekimlerle görüntülü olarak görüşebiliyor. Reçetesini de SMS olarak alıyor.