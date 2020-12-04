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    • 04.12.2020 08:44
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    harekete geçti! Artık tek 'le alınıyor

    Evden çıkmaması gereken hastaları ve izolasyonda bulunan temaslı vatandaşları hekimlerle çevrimiçi ortamda buluşturmak için harekete geçen , pilot uygulama başlattı.

    Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Artık tek SMS'le alınıyor

    Ankara, Kırıkkale, Yalova, İstanbul ve Samsun'da hayata geçirilen uygulama sayesinde, karantinada olması gereken kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak, hekimlerle görüntülü olarak görüşebiliyor. Reçetesini de SMS olarak alıyor.



    Bakanlık Dr. e-Nabız Tele Sağlık Projesi'ni pilot olarak uygulamaya koydu. Uygulama, evden çıkmaması gereken koronavirüs hastaları ve izolasyondaki temaslı vatandaşları hekimleriyle çevirim içi ortamda buluşturuyor. MHRS üzerinden randevu alan hastalar, hekimlerle görüntülü olarak görüşebiliyor. Periyodik olarak aile hekimleri tarafından aranan hastalar, uygulama sayesinde artık görüntülü muayene olabiliyor.



    Proje; Ankara, Kırıkkale, Yalova ve İstanbul'da hastanelerde pilot olarak uygulanmaya başladı. Samsun'da ise aile hekimliklerinde uygulamaya konulan Dr. e-Nabız sisteminin kısa süre içinde tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması planlanıyor.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Artık tek SMS'le alınıyor