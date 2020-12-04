



KRİTİK İSİM SERDAR ÖZBİLGİN

Serkan Özbilgin benimle temasa geçti. Kendisiyle elektronik bülten tablosunda yayınlanmayan günlük enerji işletme raporlarının gizli olan yüzde 10'luk kısmını içerir raporları paylaştım. Bu işlem için 2017'nin başında aylık bin 500 lira rüşvet ödenmesi için anlaştık.

Ticari sır kapsamında gizli bilgileri, Aralık 2019'a kadar Whatsapp yoluyla Özbilgin'e aktardım. Her ay aldığım para zamanla 2 bin, 2 bin 500 ve son olarak 3 bin liraya kadar arttı. Paraları her ay Özbilgin'in ofisine giderek elden aldım.