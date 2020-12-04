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    SON DAKİKA: sise teslim! Boğaz'da gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı | Şehir Hatları bazı seferleri iptal etti

    Son dakika haberine göre, Boğazı'nda, yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. Öte yandan İstanbul Şehir Hatları 'ndaki yoğun sis nedeniyle bazı seferini iptal etti.

    AA
    İstanbul sise teslim! Bazı seferler iptal edildi

    Boğazı'nda, yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

    YARIM MİLE KADAR DÜŞTÜ
    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, 'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

    Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.




    BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ
    İstanbul Şehir Hatları İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle bazı seferini iptal etti.

    İstanbul Şehir Hatları seferi sis nedeniyle iptal edilirken, yapılan yazılı açıklamada iptal edilen seferler şöyle açıklandı: "İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Sarıyer- Rumeli kavağı, Anadolu kavağı ağı Hattı, Haliç Hattı, Boğaz Hattı, Anadolu kavağı -Üsküdar Hattı"



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