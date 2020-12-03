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    • 03.12.2020 Gazete
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    Tam bağımsız savunma! İcra Komitesi Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

    Başkan , ’nin tam bağımsız hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam etmesi için projelerin hayata geçirilmesini istedi.

    Başkan 'ın başkanlığında toplanan İcra Komitesi Toplantısı'nda önemli kararlar alındı.

    Yapılan açıklamada, "Yerli ve milli savunma sanayinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı" belirtilerek, "Savunma sanayii sektörünün COVİD-19 kaynaklı salgına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiği vurgulanan toplantıda, teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikamızın güçlenerek süreceği, sektörler arası tecrübe paylaşımı ve ihracata yönelik çalışmaların artacağı dile getirilmiştir. tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir" denildi.



    Başkan Erdoğan, Savunma Sanayii'de dışa bağımlılıktan tamamen kurtulmamız gerektiğini söyledi.



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