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    • 03.12.2020 05:07
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    SON DAKİKA: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    SON DAKİKA HABERİ... Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    SON DAKİKA HABERİ... Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

    Başkan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Kovid-19'la mücadele tedbirleri çerçevesinde yeni kararlar alındı.

    Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    Yeni önlemler doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00'te sona erdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi