Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.12.2020 01:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2020 01:07
    ABONE OL

    'da 'lı teröristlere gece baskını! Çok sayıda kişi paketlendi

    Emniyet Müdürlüğü, 'ne () bağlı polis ekipleri, 9 ilçede terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

    İstanbul'da DEAŞ'lı teröristlere gece baskını

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

    Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Operasyon kapsamında Sultangazi ve Sancaktepe'de bulunan adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

    Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan şüphelilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İstanbul'da DEAŞ'lı teröristlere gece baskını! Çok sayıda kişi paketlendi