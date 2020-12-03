



AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında "Geçmiş olsun Siirt. Kurtalan ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.