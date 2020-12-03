HES KODU SORULMAYACAK

Kaymakam, "Polis ekiplerimizin yanında zabıta ekiplerimiz de olacak, beraber hem maske denetimi yapacaklar hem de caddelerin giriş çıkışlarını kontrol edecekler" diyerek şöyle devam etti: "Caddeye giriş çıkışlarda HES kodu sorgulanmayacak. Vatandaşımıza ceza vermeden, onların desteği ile bu kararı uygulamaya çalışacağız. Esnafımızdan, buraya gezmeye gelen vatandaşlarımızdan ve yabancı misafirlerimizden bu kararı anlayışla karşılamalarını bekliyoruz."

GİRİŞLERE BARİYER

İstiklal Caddesi'nin girişlerine bariyerler konuldu. Kişi limiti aşıldığı takdirde polis bu girişleri insan trafiğine kapatacak.

KARAR DOĞRU, DESTEKLİYORUM

Çanta mağazası sahibi Murat Akdağ: "Bu koronavirüs herkesi etkilediği gibi bizi de kötü etkiledi. Ama bazı önlemler alınması gerekiyordu. İşten önce sağlık gelir. Devletimiz bu önlemleri almış bulunmakta. Koronavirüs illetinin bitmesi için alınan önlemleri destekliyoruz."