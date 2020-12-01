Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 15.88 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.2020.12.01 22:20:01 37.8262 26.9570 10.9 -.- 3.8 3.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2020.12.01 21:41:08 37.8398 26.9732 12.2 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2020.12.01 21:41:09)2020.12.01 21:01:01 37.9805 27.2538 8.6 -.- 2.9 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel2020.12.01 20:41:10 37.8342 26.2653 9.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2020.12.01 20:07:59 37.7345 26.7640 12.1 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel2020.12.01 19:56:23 37.8797 26.4923 8.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel2020.12.01 19:53:33 37.8943 27.0673 10.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2020.12.01 19:35:40 37.8508 27.1627 7.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2020.12.01 19:31:49 37.9198 27.1263 9.7 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2020.12.01 19:25:57 40.5893 28.9795 24.1 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel2020.12.01 19:22:45 40.5897 28.9823 3.5 -.- 3.2 2.8 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel2020.12.01 18:07:16 40.6083 28.9802 14.0 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel2020.12.01 15:57:18 38.1785 38.4672 5.0 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel2020.12.01 15:53:38 40.4312 28.9340 6.1 -.- 2.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel2020.12.01 15:49:37 40.5705 34.3448 5.0 -.- 1.9 -.- YERLI-ISKILIP (CORUM) İlksel2020.12.01 15:44:38 40.5892 28.9812 4.3 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel2020.12.01 15:43:56 39.9447 32.3948 11.8 -.- 1.6 -.- AYAS (ANKARA) İlksel2020.12.01 15:40:46 40.5985 28.9805 5.2 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel2020.12.01 14:59:15 36.9743 28.8853 14.1 -.- 2.2 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel2020.12.01 14:48:56 38.4010 30.3882 6.2 -.- 1.6 -.- KARGIN-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel2020.12.01 14:45:25 37.8335 26.4552 8.8 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2020.12.01 14:41:16 38.2612 38.7338 5.0 -.- 1.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.12.01 14:24:17 40.4537 29.1652 0.0 -.- 1.5 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel2020.12.01 14:22:31 38.4677 31.8938 7.7 -.- 1.6 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA) İlksel2020.12.01 14:19:19 37.8813 26.4610 3.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel2020.12.01 13:59:56 38.2080 32.2830 0.0 -.- 1.2 -.- ALABAG-KADINHANI (KONYA) İlksel2020.12.01 13:57:17 40.6925 28.9663 5.1 -.- 1.3 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel2020.12.01 13:53:18 39.1933 25.9958 4.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel