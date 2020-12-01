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    • 01.12.2020 22:37
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    Son dakika: Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde | , Kandilli son depremler

    Son dakika haberi... Afet ve () yapılan açıklamaya göre Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Ege'de korkutan deprem!

    Afet ve () yapılan açıklamaya göre Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir meydana geldi.



    Depremin yerin 15.88 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.



    SON DEPREMLER LİSTESİ
    2020.12.01 22:20:01 37.8262 26.9570 10.9 -.- 3.8 3.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2020.12.01 21:41:08 37.8398 26.9732 12.2 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2020.12.01 21:41:09)
    2020.12.01 21:01:01 37.9805 27.2538 8.6 -.- 2.9 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
    2020.12.01 20:41:10 37.8342 26.2653 9.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
    2020.12.01 20:07:59 37.7345 26.7640 12.1 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
    2020.12.01 19:56:23 37.8797 26.4923 8.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
    2020.12.01 19:53:33 37.8943 27.0673 10.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2020.12.01 19:35:40 37.8508 27.1627 7.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2020.12.01 19:31:49 37.9198 27.1263 9.7 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2020.12.01 19:25:57 40.5893 28.9795 24.1 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
    2020.12.01 19:22:45 40.5897 28.9823 3.5 -.- 3.2 2.8 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
    2020.12.01 18:07:16 40.6083 28.9802 14.0 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
    2020.12.01 15:57:18 38.1785 38.4672 5.0 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
    2020.12.01 15:53:38 40.4312 28.9340 6.1 -.- 2.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
    2020.12.01 15:49:37 40.5705 34.3448 5.0 -.- 1.9 -.- YERLI-ISKILIP (CORUM) İlksel
    2020.12.01 15:44:38 40.5892 28.9812 4.3 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
    2020.12.01 15:43:56 39.9447 32.3948 11.8 -.- 1.6 -.- AYAS (ANKARA) İlksel
    2020.12.01 15:40:46 40.5985 28.9805 5.2 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
    2020.12.01 14:59:15 36.9743 28.8853 14.1 -.- 2.2 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
    2020.12.01 14:48:56 38.4010 30.3882 6.2 -.- 1.6 -.- KARGIN-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
    2020.12.01 14:45:25 37.8335 26.4552 8.8 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
    2020.12.01 14:41:16 38.2612 38.7338 5.0 -.- 1.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2020.12.01 14:24:17 40.4537 29.1652 0.0 -.- 1.5 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel
    2020.12.01 14:22:31 38.4677 31.8938 7.7 -.- 1.6 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA) İlksel
    2020.12.01 14:19:19 37.8813 26.4610 3.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
    2020.12.01 13:59:56 38.2080 32.2830 0.0 -.- 1.2 -.- ALABAG-KADINHANI (KONYA) İlksel
    2020.12.01 13:57:17 40.6925 28.9663 5.1 -.- 1.3 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
    2020.12.01 13:53:18 39.1933 25.9958 4.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

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    Haberler Güncel Son dakika: Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler