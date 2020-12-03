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    • 03.12.2020 09:11
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    ? şiddeti kaç? Kandilli listesi…

    şiddeti kaç? ? Kandilli listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son dakika deprem açıklamasına göre Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

    takvim.com.tr
    Deprem mi oldu? Siirt deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi…

    Deprem mi oldu? Siirt deprem şiddeti kaç? Siirt Kurtalan merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Kandilli AFAD son depremler listesi sorgulanmaya başlandı ve depremin şiddeti, merkez üssü gibi bilgiler araştırılmaya başlandı.

    BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

    AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

    Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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