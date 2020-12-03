Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Ehliyet sınavları ertelendi mi?

HAFTA SONU EHLİYET SINAVLARI YAPILACAK MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle, bulaş riskini azaltmak, teması düşürmek için önlemler alınmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ile iş makineleri sürücü eğitim kurslarında eğitimlerini tamamlayarak sınav aşamasına gelmiş kursiyerlerin sınavları hakkında duyuru yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi ve pazar günü yapılan özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavları 8 kişiyle sınırlandırılarak yapılmıştı.

Geçen hafta yapılan açıklamaya göre, yapılacak ikinci bir duyuruya kadar, izleyen haftalardaki özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavlarının saat 11.00'de 8 kursiyerle sınırlı olmak kaydı ile yapılacak. Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ve iş makineleri sürücü eğitim kursu teorik ve uygulama sınavları ise saat 12.00'de başlatılacak şekilde planlanacak.