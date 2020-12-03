Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeninin 4 metrekareye bir personel düşecek şekilde planlanması, duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması, Cumhuriyet savcılıklarına müracaatta sanık, tanık, müşteki gibi kişilerin sıra beklememesi için aralarında yeterli zaman aralığı bulundurulması ve bu işlemlerde sosyal mesafeye uyulması, gerekli zemin işaretlerinin yapılması uygulamaları hayata geçirilmişti.

Ortak alanlarda gerekli düzenlemelerin yapılması, adliye içinde ve otopsi, olay yeri inceleme, keşif ve icra gibi iş ve işlemlerde hakim, Cumhuriyet savcıları ve personel için önlük, maske, koruyucu gözlük, eldiven gibi malzemelerin hazır bulundurulması, adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri kullanılmaması, duruşma salonlarının havalandırılması, mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemelerin EFT, havale gibi yöntemlerle yaptırılması, UYAP ve SEGBİS kullanımının yaygınlaştırılması istenmişti.