HES KODU AL! Süresiz HES kodu nedir? SMS ile HES kodu nasıl alınır?

Gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında HES kodu yer alıyor. Hayat içerisinde pek çok alanda zorunlu tutulan bu kod ile artan corona virüs vakaları en aza indirmek amaçlanıyor. Milyonlarca vatandaş SMS ile HES kodu nasıl alınır? Belirli bir süreliğine alınan bu kod süresiz de alınabiliyor mu merak konusu oldu. Arama motorları üzerinden Süresiz HES kodu nedir? Nasıl alınır? Sorgulamaları da sıklıkla yapılmaya başlandı. İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…
SÜRESİZ HES KODU NEDİR?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alırken, kodun ne zamana kadar geçerli olacağı seçilebilmekte olup, süresiz olarak da belirtilebilir. SMS ile HES kodu alırken de geçerlilik süresi "gün sayısı" olarak mesajın sonunda belirtilmektedir.
HES KODU SMS İLE NASIL ALINIR?
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)
Hayat Eve Sığar uygulamasında "Karekodlarım" sekmesine tıklanır. Açılan ekranda "Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri" alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.
Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor, dilerse iptal edebiliyor ya da yetkilerini kaldırabiliyor.
AVMLERDE HES KODU ZORUNLULUĞU!
*Umumi hıfzıssıhha kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edecekleri müşteri sayısını AVM girişlerinde HES kodu uygulamasına geçilecektir.
HES KODU NASIL ALINIR E-DEVLET!
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor.
"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.
İBB'DEN AÇIKLAMA
İBB'den yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Kullanılması"na yönelik genelgesi, ilk aşamada; şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan 'Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları kapsıyor" denildi.
İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması noktasında, İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarına başlanıldığını kaydedilen açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından üzerinde uzlaşılacak olan entegrasyon servislerin hazır hale getirilmesinden hemen sonra, iki hafta içerisinde İBB gerekli entegrasyonu sağlayacak. Böylece İstanbul'daki şehir içi toplu ulaşım seyahatlerinde HES kodu kullanılmaya başlanacak. Bu entegrasyonla; Sağlık Bakanlığı'nca İBB'ye iletilecek olan tanısı konmuş Kovid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları askıya alınacak. Tanılı ya da temaslısı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşebbüs edenler, İçişleri Bakanlığı'na raporlanacak" bilgileri yer aldı.
HES KODU NERELERDE KULLANILIYOR?
Bu çerçevede, 30 Mayıs'ta illere gönderilen genelgeyle şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs) yapılacak seyahatlerde, "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar, her türlü biletleme işleminde HES kodu talep etmeye başladı.
Salgın döneminde tedbirlerini artıran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de sınavlarda görev alacaklardan HES kodu talep etti.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.
İl Umumi Hıfzıssıha Kurulları da koronavirüs tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu uygulamasının kullanılmasına karar verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile HES uygulaması üzerinden özel bir yazılım hazırlayarak okullarda yaşanabilecek sağlık problemlerinin takibine başladı. HES kodları dikkate alınarak okulda bir kişide sağlık problemi olduğunda okul yöneticilerinin telefonuna otomatik olarak SMS gönderecek sistem, gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alınmasını sağlıyor.
HES KODU NE İŞE YARIYOR?
HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.
Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.