Tabutun başına çocuklarıyla gelen şehidin eşi Gülşah Göl ise "Barış'ım yolun açık olsun. Sen bizi hiç üzmedin. Çocuklarım babanız bir kahraman." diye seslendi.

ŞEHİDİN OĞLU ASKER SELAMI VERDİ

Şehidin çocuklarından Osman, tören boyunca babasının naaşına bakarak asker selamı verdi.

Zaman zaman gözyaşı döken küçük çocuk, "Sabaha kadar deseniz de oturmayacağım. Babamı böyle uğurlayacağım. Seni seviyorum babacığım." dedi

Törende Barış Göl'ün öz geçmişinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı gözyaşları arasında cenaze aracına konularak memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nın (22) eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru yaralanmıştı.

Otelden kaçan zanlı, yapılan çalışmalar sonucu yaralı yakalanmış, zanlıyla irtibatlı bir kişi de gözaltına alınmıştı.