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    • 03.12.2020 13:14
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    SON DAKİKA: 'ta oteldeki kavgaya müdahale eden polislere ateş açıldı: 1 şehit, 1 yaralı

    Son dakika haberine göre, Antalya' da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan ve 'ta bir otelde konakladığı belirlenen Muhammet Karataş (22) isimli kişi, kendisini teslim almaya gelen polislere ateş açtı. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memurlarından biri şehit olurken; özel harekat polisleri, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakaladı.

    DHA
    sabah.com.tr

    Kahramanmaraş'ta, otelde çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polislerden biri daha sonra şehit oldu. Özel harekat polisleri, otele operasyon başlattı.



    Olay, saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Otelde, sebebi bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.



    1 ŞEHİT, 1 YARALI
    Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbarla yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralılardan durumu ağır olan polis memuru şehit oldu.



    OPERASYON BAŞLADI
    Otel çevresini ablukaya alan özel harekat ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için otele operasyon düzenledi.



    İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etmeye başladı. Oteldeki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için operasyon sonrası şüpheli yakalandı. Şüphelinin Antalya'da 24 yaşındaki Aykut Çakal'ı ormanlık alanda el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriyeli uyruklu firari cinayet zanlısı Muhammet Karataş olduğu ortaya çıktı.

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