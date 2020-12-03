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    • 04.12.2020 04:53
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    ’ta polisi şehit eden katil zanlısı öldü

    ’ta silahlı saldırı sonucu polis memuru ’ü şehit eden katil zanlısı , hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı Muhammet Karataş'ın nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

    'ta silahlı saldırı sonucu polis memuru 'ü şehit eden katil zanlısı , hastanede hayatını kaybetti.

    'da cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geldiği ve İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon yapılmıştı.

    Bir otelde kendisini yakalamak isteyen polis memurlarından birini şehit eden diğerini yaralayan Muhammet Karataş, özel harekat polisinin katıldığı operasyonla yakalandı.

    Yakalan ve Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim ek binasına getirilen katil zanlısı Karataş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Katil zanlısı Muhammet Karataş'ın nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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