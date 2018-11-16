FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Tayfun Aktaş ile avukatları hazır bulundu.
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