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  • Son Güncelleme: 16.11.2018 15:52

, 'ün Dubai tatilini mahkemede anlattı

İş adamı , /PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Ergenekon savcısı Zekeriya Oz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat 'ın yargılandığı davada tanık olarak ifade verdi. Sanık Aktaş’ın beraberindekilerle birlikte ofisinde ’ün Dubai tatili masraflarına ilişkin eski tarihli makbuz istediklerini aktaran Ağaoğlu, “Savcımızı yedirmeyiz. Seni yaşatmayız” demeleri üzerine gelenleri ofisinden kovduğunu söyledi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Tayfun Aktaş ile avukatları hazır bulundu.

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