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    • 03.12.2020 08:21
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    Son dakika: Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü: 3 ilde yüzde 100 vaka artışı var

    Son dakika haberine göre, , İzmir, Adana, , Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya il sağlık müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavının devam ettiğine dikkat çeken Bakan Koca, "Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında." dedi.

    DHA
    Bakan Koca uyardı: 3 ilde yüzde 100 vaka artışı var

    , İzmir, Adana, , Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya il sağlık müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı.



    Bakan Koca toplantı sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya İl Sağlık Müdürlerimizle online görüşmemizi tekrarladık. Bu illerimizde salgının seyrini yakından takip ediyoruz" dedi.



    3 İLDE YÜZDE 100 VAKA ARTIŞI VAR
    Bakan Koca, açıklamasının devamında, "Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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