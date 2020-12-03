Son dakika: Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü: 3 ilde yüzde 100 vaka artışı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya il sağlık müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı.







Bakan Koca toplantı sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya İl Sağlık Müdürlerimizle online görüşmemizi tekrarladık. Bu illerimizde salgının seyrini yakından takip ediyoruz" dedi.





Son iki haftada İZMİR ve KONYA'DA %50 vaka artışı, ADANA, SAMSUN ve ORDU'DA %100 vaka artışı var. Başta İZMİR, ADANA ve SAMSUN olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor.