DELİLLERİ Mİ KARARTTI?

Suat Özçağdaş'ın; delilleri sakladığı, savcılığa bilerek yanlış telefon verdiği ve böylece olayın öncesindeki yazışmaları ve sonrasını delilleri saklama ve karartma yaparak gizlediği ifade ediliyor.

ÖZÇAĞDAŞ: CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU GÖNDERDİ

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, 21 Nisan 2020 tarihinde Fahrettin Altun'un evine kendisini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gönderdiğini belirterek, "Ben ilçe başkanıyım benim bir il başkanım var. İl başkanım bana demiş ki oraya git bak. Gittim, baktım; bir inşaat yok fotoğrafı da kendisine gönderdim" demişti.