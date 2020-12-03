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    • 03.12.2020 11:01
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    Karar yazarı sözde ilahiyatçı  hakkındaki skandal sözlerinin ardından istifa etti!

    Davutoğlu’nun medya organı olan Karar gazetesi yazarı İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi , ile ilgili skandal ifadeler kullanmıştı. Öztürk, dan tepki üzerine tepki yağmasının ardından istifa ettiğini açıkladı.

    Öztürk, sosyal medya hesabından dekanlığa yönelik, "Emekliliğimi talep ediyorum. Bu konuda gereken işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim" ifadelerini içeren bir belge paylaştı.

    NE OLMUŞTU?
    Prof. Öztürk'ün sosyal medyada paylaşılan ve kesildiği savunulan videodaki ifadeleri tartışılmıştı.

    Söz konusu videoda Öztürk'ün, "Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem 'kel' hem 'fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor. Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" ifadeleri duyuluyor.

    İFADELERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
    Muhafazakar camiada Öztürk'ün kullandığı ifadeler tepki çekti. Öztürk'ün ihraç edilmesini isteyen isimler sosyal medyada kampanya başlattı.

    Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de söz konusu kampanyaya destek oldu Cübbeli, "Kur'ân'ın vahiy olduğunu inkâr eden Mustafa Öztürk'ün ilâhiyatta hâlâ çocuklarımızı zehirlemesine ne kadar daha göz yumacaksınız?" dedi.

    Bazı isimler ise videonun kesildiğini savundu ve Öztürk'e destek oldu.
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    Haberler Güncel Karar yazarı sözde ilahiyatçı Mustafa Öztürk Kur'an-ı Kerim hakkındaki skandal sözlerinin ardından istifa etti!