İFADELERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Muhafazakar camiada Öztürk'ün kullandığı ifadeler tepki çekti. Öztürk'ün ihraç edilmesini isteyen isimler sosyal medyada kampanya başlattı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de söz konusu kampanyaya destek oldu Cübbeli, "Kur'ân'ın vahiy olduğunu inkâr eden Mustafa Öztürk'ün ilâhiyatta hâlâ çocuklarımızı zehirlemesine ne kadar daha göz yumacaksınız?" dedi.

Bazı isimler ise videonun kesildiğini savundu ve Öztürk'e destek oldu.