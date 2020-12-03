Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! 63 noktada başlıyor

Son günlerde artış hızı 30 bin vakaya kadar çıkan Covid-19 ile mücadele kapsamında İstiklal Caddesi'nde bir dizi önlemler hayata geçirildi. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi karası sonrasında caddede her 3 metrekarede 1 kişi olmak üzere aynı anda 7 bin kişi bulunmasına izin verilecek. Alınan önlemlerin detayını Taksim Meydan'da Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıkladı. Caddeye girişlerin sağdan, çıkışlar ise soldan olacağı, böylelikle vatandaşların yüz yüze gelmesinin önüne geçileceği öğrenildi.

Koronavirüsle mücadelede en önemli hususun maske ve temizlik olduğuna dikkat çeken Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Burası Türkiye'mizin en işlek, en kalabalık caddelerinden biri. Burada mesafe noktasında sıkıntı yaşanmaması için Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak aynı anda 7 bin kişinin bulunabileceğine yönelik bir karar aldık" açıklamasında bulundu.