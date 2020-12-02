



UMTAS UZUN MENZİLLİ TANKSAVAR FÜZESİ

Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS), öncelikli olarak taarruz helikopterlerinde kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü tanksavar füze sistemidir. Füze, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilmektedir. Lançer ve füze arasındaki RF veri bağı, kullanıcısına esnek operasyonel yetenek kazandırmaktadır. Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmekte olup at-unut veya hedef/vuruş noktası seçimine olanak sağlayan at-güncelle uçuş modlarına sahiptir.

