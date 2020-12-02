Uzmanlardan ürperten İstanbul uyarısı: Eğer nüfus azaltılmazsa...

"İLERİ ARITMA GEREKİR"

"İnsanlar günü birlik yaşıyor. Haftalık gelişmelere göre plan yapılıyor. Marmara Bölgesi'ndeki su kaynakları Türkiye genelindeki kaynakların sadece yüzde 5'lik kısmını kapsıyor. İstanbul, bölgenin tüm su kaynaklarını emiyor. Trakya'nın hakkı olan Istranca suyu da kente veriliyor. 180 kilometre uzaktaki Melen suyu İstanbul'a taşınıyor.

Sessiz, sedasız Sakarya nehrinden su çekip, Melen boru hattına verdiler. Tüm arıtma tesisleri birinci kademe klasik arıtma dediğimiz tesislerdir. Ağır metal için ileri derece arıtma tesisi gerekir. Sakarya'dan aldığınız kirli suyu mevcut arıtma tesislerinden geçirip veremezsiniz. Ancak o dönem çaktırmadan bu yönteme başvuruldu. Toplumun bundan haberi yoktu. Şu an ne yazık ki, Sakarya'dan başka gidecek yerimiz yok.

En büyük fatura yine halka çıkartılacak. 2025'e kadar sürecek kuraklık ve susuzluk riski var. Terkos kritik seviyeye inmeden denizden su çekip arıttıktan sonra şebekeye verilebilir. Fiziksel gerçekleri masaya yatırıp çözüm üretmeliyiz. İstanbul'un genişlemesi sistemi bir yerde tıkıyor. İstanbul'u besleyen kaynaklar ve yağış rejimleri belli. Nüfus yoğunluğunun bir şekilde azaltılması gerekiyor."