Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavının corona virüs ile mücadele kapsamında yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. gündemde en çok araştırılan sorgular arasında Ehliyet sınavları ne zaman? Ehliyet sınavları nasıl gerçekleşecek, kalkacak mı? Yer alıyor. Binlerce kişinin arama motorları üzerinden sorguladığı ehliyet sınavı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.
EHLİYET SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya göre özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılacak bireysel eğitimler dışında kalan tüm özel öğretim faaliyetlerine ara verildi. Bu kapsamda alınan karar neticesinde bu merkezlerde yapılan bireysel eğitimler yüz yüze verilecek ancak grup eğitimleri 4 Ocak tarihine kadar yapılamayacak.
Milli Eğitim Bakan Selçuk yaptığı açıklamada " 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki 'bireysel eğitimler' yüz yüze gerçekleştirilebilecektir." ifadesine yer verdi.
Sürücü kurslarındaki eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin gireceği ehliyet sınavları, bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin izni doğrultusunda gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge hükümlerine uygun olarak sokağa çıkma kısıtlamaları göz önünde bulundurularak sınavlar yapılacak.
EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
"Yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilen özel eğitim kurumlarında uygulanan eğitimi bulunanlar (motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon uygulama eğitimi, iş makineleri sürücü eğitim kursu uygulama eğitimi, pilot yetiştirme kursu uygulama eğitimi, gemi adamı yetiştirme kursu uygulama eğitimi, çeşitli kurslar kapsamında bulunan ve piyano kursu öğretim programı gibi eğitimi kursiyerlerle bire bir yapılan programlar ilgili şartların sağlanması, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili genelgede yer alan kısıtlamalara titizlikle riayet edilerek kurumların ve kurumlarına kaydı bulunan kursiyerlerin de talebi doğrultusunda bireysel olarak yapılan uygulama eğitimlerine devam edilebilecektir."
EHLİYET SINAVI KALKACAK MI?
Ehliyet sınavının kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir karar veya düzenleme teklifi yok. Ehliyet sınav başvuruları her ayın 1'i ile 10'u arasında alınmaya devam edecek. Başvuran adaylar, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda sınava girebilecek.