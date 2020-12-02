Ehliyet sınavları ne zaman? Ehliyet sınavları nasıl gerçekleşecek, kalkacak mı?

EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

"Yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilen özel eğitim kurumlarında uygulanan eğitimi bulunanlar (motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon uygulama eğitimi, iş makineleri sürücü eğitim kursu uygulama eğitimi, pilot yetiştirme kursu uygulama eğitimi, gemi adamı yetiştirme kursu uygulama eğitimi, çeşitli kurslar kapsamında bulunan ve piyano kursu öğretim programı gibi eğitimi kursiyerlerle bire bir yapılan programlar ilgili şartların sağlanması, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili genelgede yer alan kısıtlamalara titizlikle riayet edilerek kurumların ve kurumlarına kaydı bulunan kursiyerlerin de talebi doğrultusunda bireysel olarak yapılan uygulama eğitimlerine devam edilebilecektir."

EHLİYET SINAVI KALKACAK MI?



Ehliyet sınavının kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir karar veya düzenleme teklifi yok. Ehliyet sınav başvuruları her ayın 1'i ile 10'u arasında alınmaya devam edecek. Başvuran adaylar, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda sınava girebilecek.