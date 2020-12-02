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    • 02.12.2020 17:19
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    Dışişleri Bakanı , Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya geldi

    Dışişleri Bakanı , ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede askeri iş birliği ve Kırım meseleleri ele alındı.

    Bakan Çavuşoğlu, Kuleba ile bir araya geldi

    Dışişleri Bakanı , ile görüştü.

    Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

    Twitter'dan paylaştığı mesajda, Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Başta askeri iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. girişimini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.



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