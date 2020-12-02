Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Twitter'dan paylaştığı mesajda, Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Başta askeri iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kırım Platformu girişimini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.





📌#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik.

📌Başta askeri işbirliği&savunma sanayi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

📌"Kırım Platformu" girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/3tFPhByeFK — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 2, 2020