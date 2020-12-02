Corona'ya karşı hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu ise 2 gün sokağa çıkmak yasaklandı.
İşte o kısıtlamaların ayrıntıları:
AVM'lere girişte HES kodu zorunluluğu dün başladı.
Tüm işyerleri saat 20.00'de kapatılacak.
Fırınlar ve ekmek satılan büfeler açık kalacak.
Sokak aralarında araçla ekmek satılamayacak.
Hafta sonu market ve manavlar 10.00-17.00 arası açılacak.
Zorunlu ihtiyaçlar yaya gidilerek marketten alınacak.
Lokantalar 10.00-20.00 arası sadece paket servis yapacak.
Araçla şehirlerarası yolculuk yapılamayacak.
DENE'TİM'
COVİD-19 tedbirleri artırıldı. Dün, yurdun dört bir yanında denetim vardı. Polis, maske takmayanları tek tek uyardı. AVM'lerde de HES kodu uygulaması başladı.
Türkiye, Coronavirüs'e savaş açtı. Artan vaka sayılarına karşı sıkı tedbirler alındı. Polis ekipleri, dün yurdun dört bir yanında denetim yaptı. Özellikle İstiklal Caddesi'nde kuş uçurtulmadı. Ekipler, maske takmayanları uyardı. Sigara içenlere ise ceza yazdı. AVM'lerde de HES kodu telaşı vardı. Vatandaşlar, kapıdaki görevliler tarafından HES kodu sorgulaması yapılarak içeriye alındı. Esra Güner, "Daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Bulaşıcı hastalığı olanları bu şekilde tespit etmiş olacaklar" diyerek tedbirlerden memnun olduğunu açıkladı.
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 180.312
VAKA SAYISI: 30.110
CAN KAYBI: 190
MASKE TAKİBİ ARTIK CEPTE
Virüs nedeniyle maske hayatın bir parçası haline geldi. TÜBİTAK da maskelerin 'tıbbi' olup olmadığını anlamaya yarayan cep telefonu uygulaması geliştirdi. Uygulama sayesinde vatandaşlar barkodunu okutarak maskenin firma ve üretim tarihine ulaşabilecek.
DARÜL'ACI'ZE
COVİD-19 ile mücadele kapsamında Darülaceze, 11 Mart'ta dış dünyaya kapılarını kapadı. 9 aydır yakınlarını göremeyen Darülaceze sakinleri yalnızca bahçede gezerek hava aldı. 71 yaşındaki Hikmet Geyik, alınan tedbirlerden memnun olduğunu açıkladı.
BABA SAVUNMA
Ordu'da hemşire Cemile Deniz, pandemide görevli olduğu için oğlunun velayetini kaybetti. Bilirkişi, dün bir kez daha taraflarla bir araya geldi. Davacı baba Mehmet Atakan Deniz, "Çocuğumun kronik hastalığı olduğu için önlem almak istedim. Onun sağlığını düşünüyorum" dedi.
'DİĞER'BAKIR
Diyarbakır'ın 12 bin nüfuslu Çüngüş İlçesi sakinleri de uyarıları dikkate aldı. Maske ve mesafe kuralının uyulduğu bölgede, vaka sayıları sıfırlandı. Vatandaşa her gün uyarı anonsları yapıldı. İlçeye HES koduyla giriş yapılmaya başlandı.
23 YAŞINDA VİRÜSE YENİLDİ
Sakarya'da 23 yaşındaki Nagihan Kadı, doğumuna 3 gün kala COVİD- 19'a yakalandı. Doğumun ardından yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan Kadı, uygulanan kök hücre tedavisine rağmen hayata tutunamadı. Bebeği Nehir'i bir kez bile kucağına alamayan Kadı, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.
SON KARE
COVİD-19, bir aileyi hayattan kopardı. Acı olay Mersin Tarsus'ta yaşandı. Mehmet Aydın (83), eşi Ayşe Aydın (80) ile oğlu Musa Aydın (59), 22 Kasım'da arka arkaya COVİD-19'a yakalandı. Üçü de 8 gün içinde virüs nedeniyle hayata gözlerini kapadı.