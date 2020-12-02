



Türkiye, Coronavirüs'e savaş açtı. Artan vaka sayılarına karşı sıkı tedbirler alındı. Polis ekipleri, dün yurdun dört bir yanında denetim yaptı. Özellikle İstiklal Caddesi'nde kuş uçurtulmadı. Ekipler, maske takmayanları uyardı. Sigara içenlere ise ceza yazdı. AVM'lerde de HES kodu telaşı vardı. Vatandaşlar, kapıdaki görevliler tarafından HES kodu sorgulaması yapılarak içeriye alındı. Esra Güner, "Daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Bulaşıcı hastalığı olanları bu şekilde tespit etmiş olacaklar" diyerek tedbirlerden memnun olduğunu açıkladı.

TEST SAYISI: 180.312VAKA SAYISI: 30.110CAN KAYBI: 190Virüs nedeniyle maske hayatın bir parçası haline geldi. TÜBİTAK da maskelerin 'tıbbi' olup olmadığını anlamaya yarayan cep telefonu uygulaması geliştirdi. Uygulama sayesinde vatandaşlar barkodunu okutarak maskenin firma ve üretim tarihine ulaşabilecek.