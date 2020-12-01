



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 pandemisinin iş gücü piyasasına etkilerini en aza indirmek ve istihdamı desteklemek amacıyla Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkındaki kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının akabinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla süresi uzatılan teşvik ve desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu.