"BİR AŞI TÜRKİYE'DE KULLANIMA GİRİYORSA O AŞIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILMIŞTIR!"

"Aşılamanın olması konusunda tereddütler olabilir bu doğaldır fakat vatandaşlarımız şundan emin olsunlar 'Bir aşı Türkiye'de kullanıma giriyorsa, o aşıyla ilgili bütün çalışmalar yapılmış demektir. Aşıyla ilgili her şey inceleniyor, araştırma yapılmadan ruhsat verilmesi mümkün değil."

"Türkiye'de uygulanacak aşı 700'ün üzerinde sağlık çalışanına yapıldı ve yan etki görülmedi. Bakanlık bunun sonucunda satın alma sözleşmesini yaptı. Aşı, deneme amaçlı gönüllülere uygulanıyor."