Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.12.2020 16:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.12.2020 16:15
    ABONE OL

    'da korkunç olay! Elektrik direğinde yanmış ceset bulundu

    'ın Başmakçı ilçesinde sulama kooperatifinde görevli 'ın yüksek gerilim trafosunun yer aldığı direkte, yanmış cansız bedeni bulundu. Akoğlan'ın akıma kapılıp yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

    Afyonkarahisar'da korkunç olay! Elektrik direğinde...

    Başmakçı ilçesi Gülistan Mahallesi Soğan Kuyu mevkisindeki yüksek gerilim trafosunun yer aldığı yaklaşık 10 metre yükseklikteki demir direğin üzerinde dün vatandaşlar tarafından yanmış erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla cesedi indirdi. Başmakçı Sulama Kooperatifi'nde görevli 'a ait olduğu belirlenen ceset, yapılan ilk incelemenin ardından Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

    Süleyman Akoğlan'ın akıma kapılıp yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtildi.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Afyonkarahisar'da korkunç olay! Elektrik direğinde yanmış ceset bulundu