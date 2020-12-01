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    • 02.12.2020 03:39
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    Son dakika: 2021'e kadar uzatıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kararıyla ""nin 2021'e kadar uzatıldığını bildirdi.

    Haberler Güncel Son dakika: Normalleşme Desteği 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı