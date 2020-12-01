"ÜTS İLE MASKENİN GERÇEKTEN BİR MASKE OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK MÜMKÜN"

Kullanılan maskelerin 3 katlı ve tıbbi maskeler olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Bizim için önemli olan üretilmiş olan maskenin marka değeri kadar onun kalitesi de önemli. Dolayısı ile son tüketici olan bizlerin satın alınmış ürünün bir ürün takip sistemi (ÜTS) ile yani TÜBİTAK'ın yaratmış olduğu sistem ile son noktayı koymuş oluyoruz.