



'2 GÜN SONRA KENDİME GELDİM'

Hastaneye kaldırıldıktan sonra 2 gün boyunca hiçbir şeyi hatırlamadığını söyleyen Kabakçı, "2 gün sonra kendime gelmeye başladım. 'Ben neredeyim' diye sordum. Görevliler bana 'Gece seni buraya getirdiler. Bir şeyden haberin yok mu?' diye sordular. Ben de olmadığını söyledim" diye konuştu.

'AVUKAT YARDIMI İSTİYORUM'

Damadının en büyük cezayı görmesini istediğini kaydeden Metin Kabakçı, "Kanunu hiçbir şekilde dinlemedi. Silah çekti, sonra eve gelerek kapımızı kurşunladı. Hapisten çıkmasın. Durumum yok, emekliyim. Ben iyi bir avukat istiyorum. Bana avukat yardımı olursa çok sevinirim" dedi.



'BAKLAVA YEMEYE KORKUYORUM'

Hayatta kaldığı için çok mutlu olduğunu belirten Kabakçı, kızını tekrar görmesinin kendisine yettiğini belirtti. Metin Kabakçı, bir daha dışarıdan kesinlikle baklava yemeyeceğini belirterek, "Kendim de alıp yemem, sadece eşim yaparsa yerim. Baklava yemeye korkuyorum" diye konuştu.