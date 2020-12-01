Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.12.2020 23:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2020 23:15
    ABONE OL

    nı ihlal eden sürücü: Kimliğimi kaybettim, onu aramaktan geliyorum

    Yeni tip tedbirleri kapsamında hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak olan , 'de de başladı. 'nda denetim yapan polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal eden bir sürücü hakkında tutanak tuttu. Kimliğini kaybettiğini ve onu aramaktan döndüğünü iddia eden sürücü, polislere yasakların bugün başladığını da bilmediğini söyledi.

    Kısıtlamayı ihlal eden sürücüden güldüren bahane

    Türkiye genelinde alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Çanakkale'de de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'den itibaren cadde ve sokaklar boş kaldı.

    Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar araçlarıyla trafikte seyretti. İskele Meydanı başta olmak üzere kentin bir çok yerinde polis ekipleri denetim yaptı.

    Araç ve motosikletli polis ekipleri de cadde ve sokaklarda devriye gezerek, kısıtlamaya uymayan olup olmadığını kontrol etti.

    Eğlence mekanlarının açık olduğu dönemde akşamları hareketlilik yaşanan Fetvane Sokağı da sessizliğe büründü.

    YASAKLARIN BAŞLADIĞINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

    Öte yandan, kısıtlamaların başladığı saatlerde İskele Meydanı'nda kontrol yapan polislerin durdurduğu bir sürücü, kimliğini kaybettiğini ve onu aramaktan döndüğünü ileri sürdü. Yasakların da bugün başladığını bilmediğini söyledi.

    Polisler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü hakkında tutanak tuttu. Sürücü, "İzmir'den geldim. Burada iş yapıyorum. Kimliği kaybettim. Kimliğimi aramaktan geliyordum. Yasakların olacağını haberlerde görmüştüm. Bugün yasakların olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü: Kimliğimi kaybettim, onu aramaktan geliyorum