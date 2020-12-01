Çanakkale'de de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'den itibaren cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar araçlarıyla trafikte seyretti. İskele Meydanı başta olmak üzere kentin bir çok yerinde polis ekipleri denetim yaptı.
Araç ve motosikletli polis ekipleri de cadde ve sokaklarda devriye gezerek, kısıtlamaya uymayan olup olmadığını kontrol etti.
Eğlence mekanlarının açık olduğu dönemde akşamları hareketlilik yaşanan Fetvane Sokağı da sessizliğe büründü.
YASAKLARIN BAŞLADIĞINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Öte yandan, kısıtlamaların başladığı saatlerde İskele Meydanı'nda kontrol yapan polislerin durdurduğu bir sürücü, kimliğini kaybettiğini ve onu aramaktan döndüğünü ileri sürdü. Yasakların da bugün başladığını bilmediğini söyledi.