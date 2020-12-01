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    • 01.12.2020 23:33
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    'deki "" uygulaması kapsamında , milletvekilleriyle bir araya geldi

    , Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde () milletvekilleriyle bir araya gelerek, sağlık politikaları ve yatırımlar üzerine istişarelerde bulundu.

    Bakan Koca milletvekilleriyle bir araya geldi

    , Twitter hesabından, 'deki "" uygulaması kapsamında, bugün milletvekilleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

    TALEPLER DEĞERLENDİRİLDİ
    Milletvekilleriyle bir araya gelerek, sağlık politikaları ve yatırımlar üzerine istişarelerde bulunduklarını belirten Koca, vatandaşların vekiller aracılığıyla ilettiği talepleri değerlendirdiklerini kaydetti.

    Sağlık Bakanı Koca, "TBMM Meclis Nöbeti" yazısıyla milletvekilleriyle fotoğraflarını da paylaştı.

    TBMM'deki "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında Bakanlar, milletvekilleriyle TBMM Ana Bina'daki "Nöbetçi Bakan Odası"nda bir araya gelerek, talepleri dinliyor.

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    Haberler Güncel TBMM'deki "Nöbetçi Bakan" uygulaması kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekilleriyle bir araya geldi