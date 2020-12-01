Alınan bilgiye göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Siirt'in Kurtalan ve Batman'ın Beşiri ilçeleri ile İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla, Ankara ve Çanakkale'de haklarında yakalama kararı çıkarılan 52 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı "Narko/Kafes 1 Operasyonu" düzenledi.